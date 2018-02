PM realizou diversas prisões e apreensões de droga no último fim de semana em Lavras

Através de denúncias da comunidade, a Polícia Militar realizou apreensões de drogas no último fim de semana em Lavras.

Segundo a PM, na noite de sexta-feira (16), por volta das 20h, os militares durante patrulhamento preventivo pelo Distrito Industrial, receberam uma denúncia de que um suspeito em uma motocicleta de cor escura estaria de posse de grande quantidade de drogas, e que o mesmo teria estacionado a motocicleta em frente a sua residência na Rua Geraldo Moreira Santos, e depois entrado em um matagal na companhia de outro indivíduo. Os militares iniciaram o rastreamento, e localizaram o menor infrator, de 17 anos, junto com outro rapaz de 20 anos. Na residência do maior, os militares encontraram no quintal um tablete grande e um pedaço pequeno de maconha, enterrados. Também foi localizada uma porção de cocaína. O rapaz foi preso e o menor apreendido, sendo ambos encaminhados até a Delegacia de Polícia juntamente com a droga apreendida.

Ainda de acordo com os militares, já por volta das 23h, os militares receberam informação de que os suspeitos de 17 e 28 anos, iriam de excursão para a cidade do Rio de Janeiro, assistir ao desfile das escolas de samba campeãs do carnaval e que estariam levando drogas para serem comercializadas para os integrantes da excursão. Com base na denúncia, os militares estiveram na rodovia que liga Lavras a Ijaci, e abordaram o ônibus de uma empresa de turismo, sendo iniciado os procedimentos de busca pessoal, e revista nas bagagens e no interior do veículo. Neste momento, foi detectado a presença dos suspeitos, os quais foram abordados e submetidos a busca pessoal.Ao ser realizada busca no menor foi localizado em sua cueca um embrulho plástico contendo aproximadamente 8 porções de maconha, sendo encontrado consigo a quantia de R$ 400,00. No interior de uma latinha de cerveja ainda cheia, que estava no banco em que o autor ocupava, foi localizada uma porção de maconha que renderia aproximadamente 4 porções de uso.

Há aproximadamente um mês esse menor já havia sido apreendido por estar guardando cocaína em seu quarto, por isso, os militares estiveram novamente em sua residência onde encontraram uma bucha de maconha em cima da mesa da cozinha. O homem foi preso e o menor apreendido, sendo a droga e o dinheiro encaminhado até a Delegacia de Polícia.

Na madrugada de sábado (17), às 01:15, os militares receberam denúncia de que na Rua Judith Sales, Bairro Joaquim Sales, um menor estaria realizando o tráfico de drogas. No local os militares depararam com 3 indivíduos os quais demonstraram certo nervosismo e inquietação, sendo que 2 deles correram sentido à rua Fábio Modesto e o outro seguiu para o interior do bairro.

Na rua Isaac Máximo, os autores 18 e 20 anos, foram abordados submetidos à busca pessoal, sendo encontrado com um deles a quantia de R$ 52,00 e uma bucha de maconha. Ao serem questionados os suspeitos afirmaram que haviam comprando a droga do menor infrator, 17 anos, pelo que os militares retornaram a Rua Judith Sales e lá localizaram o menor saindo de uma casa abandonada, sendo encontrado no seu bolso a quantia de R$ 10,80. Em sua residência os militares encontraram uma bucha de maconha. Na casa abandonada onde o menor estava, os militares do Canil realizaram uma busca, sendo localizado um embrulho com 6 buchas de maconha. Diante dos fatos, foi dada voz de apreensão ao menor e de prisão aos autores, sendo a droga e o dinheiro conduzido juntamente com os tais até a Delegacia de Polícia.

