PM realiza Grande apreensão de drogas com menor, em Nepomuceno

A PM recebeu denuncia anônima de que um menor de idade, já conhecido no meio policial por outras denúncias de tráfico de drogas, estaria comercializando entorpecentes em frente sua residência e que as drogas ficavam escondidas no interior de sua casa.

A PM abordou o suspeito em atitude suspeita, e após busca pessoal, nada de irregular foi encontrado em sua posse. A mãe do rapaz permitiu a entrada da PM em sua residência para realização de buscas referente a denuncia.

Foi localizado em meio as roupas do suspeito 35 buchas de maconha, 69 pedras de crack, uma pedra bruta de crack, que se fracionada daria aproximadamente 300 pedras do padrão das localizadas, além disso, foi encontrado uma quantia de 30 reais em moeda corrente.

O rapaz foi apreendido, sendo este foi conduzido até a delegacia de Plantão de Lavras, juntamente com as substâncias e o dinheiro que foram apreendidos.

Fonte: Grupo DTTV.