PM prende três suspeitos de tráfico de drogas em Campanha

Na tarde dessa quarta-feira (6), a PM recebeu denúncias contando que lá haviam suspeitas que dois homens estavam traficando drogas.

Com as informações e detalhes do endereço, a PM conseguiu chegar até os suspeitos. No local, conhecido como Vila Reis, um homem de 19 anos, foi preso juntamente com a esposa.

O homem tinha pelo menos dois mandados de prisão em aberto, sendo uma no Belém PA, e outra em Rezende RJ. A mulher foi ouvida e depois levada para delegacia para esclarecer as informações com o Delegado.

Em outra residência no bairro Chapada, um rapaz de 18 anos também foi preso, desta vez em flagrante, com várias pedras de crack prontas para venda e mais um valor em dinheiro, proveniente do comércio dos entorpecentes. Também na casa, foi encontrada diversos saquinho para embalagem das drogas e uma balança de precisão.

A equipe de Polícia encaminhou os três para delegacia em Três Corações onde foi apresentando para o delegado de plantão para demais providências.

Fonte: Alô Alô Cidade / Foto: PM