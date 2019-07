PM prende suspeitos de tráfico em São Sebastião do Paraíso

A Polícia Militar de São Sebastião do Paraíso, após receber denúncias através do disque 181, sobre tráfico de drogas deslocaram-se até a rua Azarias Marinho de Queiroz, no bairro Paraíso do Bosque. Sendo assim, ao chegarem no local por volta das 19h, um jovem de 25 anos foi abordado pelos militares e, após as buscas em sua residência, foram encontrados 40 pinos de cocaína.

De acordo com os militares, o jovem ainda relatou que a droga foi comprada de um indivíduo de 33 anos. Em poder dessas informações, os policiais se deslocaram até o endereço do suspeito. Já na residência, foram realizados buscas, sendo localizados 38 papelotes e cinco buchas de cocaína, R$216 em dinheiro e uma balança de precisão.

Por fim, ainda segundo a Polícia Militar, os dois envolvidos no caso foram presos, os materiais foram apreendidos e ambos foram encaminhados para a delegacia.

Fonte: Portal Onda Sul / Foto: Reprodução/Polícia Militar