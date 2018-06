PM prende suspeitos de tráfico de drogas em Nepomuceno

Dois homens foram presos na noite dessa segunda-feira (18), em Nepomuceno, por suspeita de tráfico de drogas. Segundo a Polícia Militar, os militares receberam informações de que um indivíduo da cidade de Boa Esperança em um veículo Gol, de cor escura, estaria deslocando para Nepomuceno onde faria a entrega de drogas.

Diante destas informações a equipe policial se posicionou estrategicamente e passou a fazer o acompanhamento do veículo denunciado. Na rodovia, o motorista do veículo denunciado fez uma parada próximo a uma placa de sinalização, neste momento um passageiro desceu com uma sacola e a deixou próximo a placa, seguindo logo após para Nepomuceno.

O veículo foi abordado, o condutor, de 29 anos, e o passageiro, de 22 anos, foram submetidos a busca pessoal. Com os denunciados foi encontrada a quantia de R$ 258,00. Dentro da sacola deixada próximo a placa de sinalização estavam 3 tabletes de maconha e uma pedra bruta de crack. Os policiais que fizeram a abordagem, entraram em contato com os militares de Boa Esperança para que eles estivessem na residência dos suspeitos, e assim, os PMs daquela cidade encontraram e apreenderam mais de um quilo e meio de cocaína e uma balança de precisão.

A dupla foi presa em flagrante, sendo a droga e o dinheiro também apreendidos e encaminhados até a Delegacia.