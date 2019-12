PM prende suspeito de fazer diversos furtos na zona rural de Três Pontas

Pin Compartilhar 0 Compart.

A Polícia Militar conseguiu prender na manhã desta quarta-feira (11), na zona rural de Três Pontas, um rapaz de 51 anos, investigado em uma série de furtos realizados em sítios e fazendas.

O Setor de Inteligência da PM levantou informações e fez diversas diligências a fim de apurar os crimes. Nesta quarta-feira, recebeu informações de que um rapaz estaria com um carrinho de mão em um matagal próximo da Fazenda Conquista, local em que já havia sido alvo de vários furtos de materiais elétricos e fios de cobre.

A PM deslocou até o local e deparou com João Raimundo Eduardo, que estava com diversos materiais. Ao perceber que estava sendo visto, tentou escapar pulando cercas e passando por matagais, mas não conseguiu fugir. Raimundo foi abordado e preso nas imediações da rodovia MG 167. Ele estava com registro de água, panela, vários fios elétricos, diversas ferramentas e telefone celular. O suspeito disse que o aparelho era dele, mas não soube dizer nem o número. Os materiais foram reconhecidos por uma vítima.

O rapaz revelou que seu comparsa teria fugido em um veículo Voyage para Varginha, onde ambos moram. Raimundo contou também que ambos participaram juntos de vários furtos de fios, motores, transformadores e outros materiais de cobre nas fazendas que ficam próximo do local onde foram abordados. Tudo é vendido em um ferro velho em Varginha.

Raimundo foi preso e levado para a Delegacia de Polícia Civil de Três Pontas.

Fonte: Equipe Positiva /Foto: Imagem ilustrativa.