PM prende dupla que havia acabado de furtar motocicleta em Lavras

A Polícia Militar, durante um patrulhamento pela rua Expedicionário Sebastião Urbano, na segunda-feira, dia 29, avistaram um homem de 38 anos e um menor de 16 anos com uma motocicleta. O homem estava sobre o veículo e o menor, com uma faca numa das mãos, eles estavam tentando fazer uma ligação direta no veículo.

Com a faca o menor cortou o chicote da motocicleta Honda CG 150 Fan, cor preta, com placa de Luminárias, e os dois tentaram fazer com que ela pegasse no tranco, porém, os policiais os abordaram em flagrante. A dupla contou que havia acabado de furtar a motocicleta, que estava estacionada na rua Saturnino de Pádua.

Os dois foram conduzidos até a 1ª Delegacia Regional de Polícia Civil (Depol) para as providências cabíveis. A motocicleta foi removida até o pátio de guincho credenciado, onde passou por perícia e depois foi entregue ao proprietário.

