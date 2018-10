PM prende criminoso após assalto a posto de combustíveis em Lavras

Na noite desta segunda-feira (8), dois homens chegaram de motocicleta de cor preta a um posto de combustíveis do bairro Jardim Glória. Quando o frentista aproximou da dupla, um deles sacou uma arma e anunciou o assalto.

Os criminosos pegaram R$ 980,00 em dinheiro e em seguida fugiram para o interior do bairro. Imediatamente a Polícia Militar foi acionada e as viaturas do turno deram início às buscas pela região. Os ocupantes de uma das viaturas perceberam a dupla de criminosos em fuga pelo bairro Jardim Campestre I e deram início à perseguição policial.

Com o apoio de outras viaturas foi feito um cerco bloqueio na passagem sob a linha férrea, o túnel “Luiz Cherem”, que dá acesso ao bairro Lavrinhas, para onde os criminosos pretendiam fugir. Eles foram surpreendidos pelos policiais no túnel, um deles correu e conseguiu fugir a pé, o outro foi abordado e preso pela PM. Com ele foi encontrado um revólver calibre 38 com cinco munições intactas.

O marginal detido contou aos policiais quem era o seu comparsa que havia fugido e que a motocicleta era produto de roubo ocorrido no dia 4, em um sítio na zona rural de Lavras, no lugar denominado Queixada. Ele contou também que o roubo da motocicleta teve a participação de dois outros criminosos.

Fonte: Jornal de Lavras / Foto: PMMG