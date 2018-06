PM dispersa tumulto após jogo do Brasil em Lavras

A comemoração da vitória da seleção brasileira na Copa do Mundo 2018 acabou em tumulto na noite dessa quarta-feira (27), na Avenida Doutor Silvio Menicucci, na altura do bairro Olaria.

Segundo a Polícia Militar, o proprietário de um estabelecimento comercial aonde os torcedores se concentravam informou aos policiais que havia encerrado as vendas uma hora e meia após o término do jogo, e pediu para que o responsável de um veículo que se encontrava com som ligado em alto volume, em frente ao estabelecimento, que o retirasse de lá.

Neste momento, o comerciante teria sido atingido por estilhaços de vidro de uma garrafa que havia sido arremessada em sua direção, causando lesões em seu pescoço. Devido ao tumulto que se iniciou, ele se recolheu para o interior do estabelecimento, trancando as grades.

Conforme a PM, o comerciante informou que algumas pessoas passaram então a sacudir as barras do portão no intuito de danificá-lo, e acessarem o interior da loja.

Já no local, de acordo com a PM, a equipe policial se deparou com uma multidão extremamente descontrolada, sendo que muitos estavam com garrafas de vidro nas mãos e ameaçavam-se mutuamente.

Assim, foi dada ordem de dispersão aos populares, sendo necessário o uso de munições de agentes químicos para a dispersar a grande aglomeração de pessoas que em sua maioria faziam uso de bebidas alcoólicas. A intervenção dissipou parte dos populares, porém alguns frequentadores permaneceram no local e passaram a quebrar garrafas e a danificarem os veículos que passavam pela via, arremessando pedras.

Por esse motivo, os militares passaram a fazer uso de munições de elastômero, a fim de conter a eminente ameaça as pessoas que circulavam pelo local, considerando o risco de lesões pelos objetos que eram arremessados.

Após nova ordem de dispersão, três indivíduos de 22, 25 e 28 anos, passaram a incitar a multidão novamente, sendo então presos. A PM informou ainda que uma mulher, de 28 anos, tentou atrapalhar o serviço policial, sendo presa e conduzida juntamente com os demais até a Delegacia.

Fonte: PM Divulgação / Foto: Redes Sociais