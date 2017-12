PM de Três Pontas faz operação no bairro Jardim das Esmeraldas

Moradores do bairro Jardim das Esmeraldas em Três Pontas acordaram com o movimento da Polícia Militar, nesta quarta-feira (27), que desencadeou uma operação.

Nas primeiras horas do dia, diversos policiais com apoio de militares do 24º Batalhão de Varginha e do Canil, cumpriram quatro mandados de busca e apreensão, em residências do bairro.

De acordo com a PM, o tráfico de drogas no local está intenso e tem sido alvo de diversas denúncias e reclamações. Os alvos da operação não foram encontrados, não houveram prisões e nenhuma droga foi apreendida.