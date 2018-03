PM de Lavras prende mulher que assumiu ponto de tráfico depois da prisão do companheiro

A Polícia Militar realizou uma operação policial na rua Paulo Costa Pereira no dia 7 de fevereiro, que resultou na apreensão de grande quantidade de dinheiro, drogas e armas, além da prisão de dois traficantes. Depois,n a polícia foi informada que as duas mulheres dos traficantes passaram a vender drogas para angariar recursos para pagar advogados para seus companheiros que estavam presos.

A PM fez então, uma incursão na rua Paulo Costa Pereira, no dia 19 de fevereiro, doze dias depois da detenção dos traficantes, e chegou a apreender mais drogas e dinheiro, porém, a mulher de um dos traficantes que estava preso conseguiu fugir e passou a ser considerada foragida da justiça.

Colaboradores da polícia ficaram na marcação e ontem, terça-feira, dia 27, a mulher foi vista na rua traficando drogas e mais uma vez a PM foi acionada, denuncias indicaram onde ela estava: numa casa abandonada. Os policiais foram até o local indicado e depararam com a mulher e um menor embalando drogas.

Ao perceber a presença da PM, os dois recolheram toda a droga e fugiram correndo pelos fundos do imóvel, sendo perseguidos pela polícia. A mulher chegou a escorregar e cair, porém, levantou-se e continuou a correr juntamente com o menor, os dois carregavam sacolas com a droga. Em dado momento, a mulher não aguentou e parou, sendo detida pelos policiais, já o menor continuou a correr e entrou numa mata, desaparecendo em seguida.

Na sacola que a mulher carregava foram encontrados e apreendidos 39 pedras de crack, 5 buchas de maconha, quatro papelotes de cocaína, uma pequena quantia em dinheiro, um celular e farto material para embalar drogas.

A mulher confessou que estava vendendo droga para arrecadar dinheiro para pagar advogado e libertar seu companheiro. Ela recebeu voz de prisão e foi conduzida até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde fez curativos nos ferimentos que sofreu com a queda durante a fuga, em seguida, foi levada até a presença da autoridade competente, juntamente com todo material arrecadado.

Fonte: Jornal de Lavras / Foto: Jornal de Lavras