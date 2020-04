PM apreende menor por tráfico de drogas em Andradas

Pin Compartilhar 0 Compart.

Nesta terça-feira (28), na cidade de Andradas, a Polícia Militar avistou o autor de 30 anos, entregando certa quantia em dinheiro ao menor infrator de 17 anos, onde recebeu três invólucros plásticos contendo maconha.

Assim que avistaram a viatura policial, ambos tentaram fugir, o menor infrator trancou o portão e correu para o interior da residência, já o autor continuou correndo , contudo foi contido. A droga e o dinheiro foram abandonados ao solo.

Em contato com o proprietário da residência, o autor, aposentado e pai do menor, permitiu a entrada, sendo localizado na sala diversos sacos plásticos, comumente utilizados para o embalo de drogas. Ele disse que sabia da prática de ato infracional pelo filho. Os autores foram presos em flagrante delito e o menor apreendido, encaminhados a Delegacia de Polícia Civil, com o material apreendido.

