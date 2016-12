PM apreende cerca de 4 kg de cocaína em Poços de Caldas

A Polícia Militar apreendeu cerca de 4 Kg de cocaína na madrugada desta sexta-feira (23) em Poços de Caldas (MG). Segundo os militares, após denúncia anônima, o material foi encontrado em uma casa em uma área conhecida como “Vila do Nenê do Zé Doce”, localizada no bairro Vila Cruz.

Ainda de acordo com a PM, além da cocaína, foram encontrados 95 pinos e 12 trouxas da droga embalada. Além disso, foram apreendidas balanças digitais, material para embalar a droga e mais 309 pinos vazios.

A polícia informou ainda que ninguém estava no imóvel no momento da apreensão. Até a publicação desta reportagem, ninguém tinha sido preso.

Fonte: G1 Sul de Minas