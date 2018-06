PM apreende 2,6 mil cápsulas com cocaína em Alfenas

A Polícia Militar apreendeu, na noite de quinta-feira, 2.600 cápsulas com cocaína com uma menor no bairro Recreio Vale do Sol, em Alfenas. Além dos pinos com a droga, também foram apreendidos mais 2 kg de pasta base de cocaína e 230 gramas de crack.

De acordo com o capitão Rodrigo Ferreira de Oliveira, comandante da 291ª Companhia da PM, os policiais realizavam uma operação policial no bairro quando suspeitaram do comportamento de uma menor, que passou a ser observada. A adolescente entrou em uma residência e, em seguida, saiu com duas bolsas. Nesse momento foi abordada.

Dentro das bolsas, os PMs localizaram as drogas, que foram apreendidas juntamente com um caderno com anotações contendo contabilidade do tráfico e um aparelho celular que ajudará nas investigações. A adolescente foi apreendida e levada para 2ª Delegacia Regional da Polícia Civil.

Segundo o comandante, a suspeita é que a menor apreendida armazenava a droga e redistribuía em pontos de venda da cidade. Abaixo, confira um vídeo gravado pela PM com o comandante da 291ª Companhia da PM.

Fonte: Alfenas Hoje / Foto: PM/Divulgação