PM aborda traficante e apreende droga em Lavras

Na ultima segunda-feira (02), às 14:50, em Lavras, os militares durante patrulhamento preventivo pelo Bairro Nova Lavras, depararam com um indivíduo caminhando pela via estando apreensivo e bastante assustado com a aproximação da viatura policial.

De imediato este foi abordado. Quando questionado sobre o local onde morava, este mentiu, repassando um endereço fictício. Tal fato levantou suspeita da equipe, que de antemão sabia que o indivíduo morava no Bairro Vista do Lago. A equipe então esteve na residência do abordado onde localizaram 51 papelotes de cocaína e R$ 170. Diante do exposto foi dada voz de prisão ao infrator, 20 anos, o qual seguiu até a Delegacia de Polícia juntamente com a droga e o dinheiro.

Fonte e Foto: ACO/8°BPM