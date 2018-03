Plataforma de apoio às mulheres produtoras é lançada na região

Nesta quinta-feira (8), uma plataforma de apoio e fomento a mulheres produtoras de café arábica. O objetivo, segundo a empresa, é levar “diversidade para a cadeia do café e oferecer oportunidades de melhores práticas na produção de cafés especiais”. Trata-se do Projeto Florada, do Grupo 3corações.

O programa, que tem a Associação Brasileira de Cafés Especiais (BSCA) como parceira, prevê assistência técnica e orientação a cafeicultoras de cafés convencionais para que possam melhorar a qualidade do grão.

De acordo com Pedro Lima, presidente do grupo 3corações, na plataforma as cafeicultoras terão acesso a informações de melhores práticas na produção de cafés especiais.

A iniciativa inclui um concurso para premiar os melhores cafés produzidos pelas participantes do projeto. Elas poderão inscrever seu café da safra 2018/19 na primeira edição do concurso 3Corações Florada Premiada, que acontecerá em novembro.

Seis delas serão premiadas e terão seus cafés adquiridos pelo grupo 3corações. O produto será comercializado como Reserva Especial em duas versões: torrado e moído e em cápsulas.

Como parte do lançamento do projeto, a empresa vai enviou nesta quinta-feira, Dia Internacional da Mulher, uma edição especial do Café 3 Corações Florada para 700 mulheres, entre empresárias, empreendedoras e formadoras de opinião. Esse café foi cultivado por uma produtora da região do Sul de Minas e tem certificados da BSCA e Rainforest Alliance, que atestam qualidade, rastreabilidade e sustentabilidade.

Fonte: Valor Econômico / Foto: Reprodução