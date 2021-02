Pirâmide de São Tomé das Letras é colocada à venda e gera manifestações

Venda foi anunciada por uma imobiliária de Três Corações no valor de R$ 1.2 milhão.

Um dos principais pontos turísticos de São Tomé das Letras, a pirâmide do Parque Antônio Rosa, foi colocada à venda por uma imobiliária de Três Corações. A informação gerou revolta entre turistas e, principalmente, moradores da cidade, que realizaram um protesto nesta quinta-feira (4), no local.

Moradores protestaram após anúncio de uma suposta venda da pirâmide/Foto: Reprodução Redes Sociais

Um dos pontos mais visitados de São Tomé, a pirâmide fica em um terreno particular de 5.400 metros quadrados, colocado à venda nesta semana por R$ 1,2 milhão.

Tanto a construção quanto o parque são tombados como Patrimônio Paisagístico da cidade, o que restringe projetos de exploração. O Parque Antônio Rosa é de propriedade do município e tem 111 hectares.

O prefeito da cidade, Tomé Reis Alvarenga, afirmou por meio de uma publicação em redes sociais que há interesse do município em adquirir a pirâmide. Segundo ele, a prefeitura vem tentando chegar a um acordo na compra do imóvel, ainda sem sucesso.

“Apesar de ser tombada como patrimônio paisagístico, é um imóvel particular. O dono tem escritura. A aquisição deverá ser feita da forma legal, mediante justa indenização e conforme prescrito em lei”, disse o prefeito.

Alvarenga afirmou ter uma reunião agendada com os proprietários do imóvel e com a imobiliária, que fica na cidade vizinha de Três Corações.

A pirâmide começou a ser construída em 1978 e ficou pronta na década de 1980. Atualmente é livre para visitação e um dos pontos turísticos mais queridos pelos moradores da cidade mineira.

