Pimentel reinaugura ponte entre Camanducaia e Monte Verde

O governador Fernando Pimentel entregou, nesta terça-feira (22/8), em Camanducaia, no Território Sul, a obra da travessia sobre o Rio Paciência, no km 24 da LMG-886, ligando Camanducaia ao distrito de Monte Verde. Também foram entregues outras duas obras para a melhoria do tráfego da região: as pontes Alcino Soares dos Santos e Vereador Afonsinho Lopes de Azevedo, ambas sobre o Rio Camanducaia.

Na ocasião, o governador recebeu o Título de Cidadão Honorário da Câmara Municipal de Camanducaia, entregou duas academias ao ar livre e assinou despacho determinando a construção de 153 unidades habitacionais sob a gestão da Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais (Cohab-MG).

Nas obras no Rio Paciência foram investidos cerca de R$ 1,75 milhão. Elas foram realizadas após a ponte de concreto ser destruída em função das fortes chuvas que atingiram a região no início de 2016. Para a implantação da nova estrutura, foi necessário o nivelamento do leito do rio, a construção de cintas e laje de concreto, utilizando o sistema tubular metálico triplo.

Também foram realizados o aterro, implantação de novo piso e pavimentação. A sinalização foi refeita e instaladas defensas metálicas para maior segurança do usuário. A nova ponte tem 17 metros de extensão e largura de pistas de sete metros.

Nas pontes Alcino Soares dos Santos, no bairro Quedas Verdes, e Vereador Afonsinho Lopes de Azevedo, na Avenida Genésio Vargas, foram investidos R$ 525,7 mil, sendo R$ 250 mil do Governo Estadual. Ao todo, serão beneficiadas cerca de 20 mil pessoas.

Em seu discurso, o governador destacou a importância da entrega dessa obra para a população da região. “Não tem dinheiro para fazer tudo, mas um exemplo é isso aqui que nós fizemos hoje. Certamente, tem muita coisa importante para ser feita aqui em Camanducaia e na região, mas não tinha nada mais importante que a ponte que a chuva do verão atrasado levou, e impossibilitava o trânsito para Monte Verde que, hoje, é um dos principais, se não for o principal, geradores de renda para a cidade. Essa era a prioridade. Se não tinha dinheiro para fazer tudo, um pouquinho do que tinha foi pedido pela população para o que era mais importante”, afirmou.

Sobre a homenagem feita pelos vereadores de Camanducaia, concedida com base no Decreto 001/2017 da Câmara Municipal, Fernando Pimentel se disse honrado e agradeceu o carinho da população com ele e seu Governo.

“Em Minas Gerais, esses títulos de cidadão honorário têm uma importância muito grande. Porque o mineiro tem uma característica de hospitalidade, de convivência muito forte. Isso é característica da gente de Minas Gerais, do estado inteiro, o mineiro é sempre hospitaleiro. E o mineiro, principalmente do interior, trata a sua cidade como se fosse a sua casa. Quando você ganha um título desse é como se estivessem te convidando para dentro da casa deles”, afirmou o governador, lembrando que as pessoas do município “me tratam como se eu fosse daqui, e de fato eu sou mesmo”.

Ao lado do presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, Adalclever Lopes, o governador voltou a reforçar a parceria entre os Poderes no estado, o que, segundo ele, contribui para que Minas Gerais supere a crise.

“Eu acho, sem exagero, que isso está nos ajudando muito agora. O Brasil está atravessando um momento de muita dificuldade e não é segredo para ninguém. Uma crise econômica, política, institucional, social como nunca teve na história da República. Então, a gente se assusta quando vê as notícias, a coisa parece que está só piorando ao invés de melhorar. Mas, no meio dessa crise, quando a gente olha para Minas Gerais, vemos que nosso estado está diferente, está melhor. Porque nós criamos aqui um ambiente de concórdia, de harmonia, que possibilita ao Poder Executivo, ainda que com muito pouco recurso, e em harmonia com os Poderes Legislativo e Judiciário, avançar e fazer coisas e entregas importantes para a população”, completou Fernando Pimentel.

Outras entregas

Anunciadas pelo governador, as 153 casas populares serão construídas no âmbito do programa Minha Casa, Minha Vida – Parcerias/FGTS no conjunto habitacional residencial Tiradentes, no bairro da Chacrinha, em Camanducaia. São casas de 44,78 metros quadrados, com dois quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço externa coberta. As unidades são projetadas para receber sistema de aquecimento solar de água, em parceria com a Cemig.

Já as duas academias ao ar livre foram instaladas no distrito de São Mateus e na Avenida Genésio Vargas. O objetivo é oferecer à população locais de atividades esportivas acessíveis. Entre os equipamentos de ginástica, estão simuladores de caminhada, esqui e cavalgada, além de bancos para exercícios para as pernas e braços. Em todo o estado, serão entregues 296 unidades para 196 municípios, com investimento total de R$ 6,3 milhões.

O prefeito de Camanducaia, Edmar Dias, destacou a parceria entre o município e o Governo Estadual que tem permitido fazer entregas aguardadas há anos pela região. “O governador não tem poupado esforços. Camanducaia é grata pelas pontes entregues, pelas academias e casas populares. Eram demandas antigas da população e irão beneficiar moradores e empresas, além de melhorar o acesso aos distritos”, pontuou.

Também participaram da cerimônia os secretários de Estado de Governo, Odair Cunha, de Transportes e Obras Públicas, Murilo Valadares, de Esportes, Arnaldo Gontijo, o diretor presidente da Cohab, Alessandro Marques, e o diretor-geral do Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem (DEER-MG), Djaniro da Silva, além do deputado federal Mauro Lopes e do deputado estadual Ulysses Gomes, prefeitos, vereadores e lideranças locais.