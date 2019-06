Piloto de paraglider cai após ter equipamento danificado por rede elétrica em Cambuquira

Um piloto de Paraglider que havia acabado de decolar de uma rampa no Pico do Piripau, acabou levando um grande susto no último domingo (9), no momento em que se preparava para pousar em um pasto no município de Cambuquira. Ao perceber que estava se dirigindo em direção a uma rede elétrica, ele acabou sofrendo um acidente.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, outros pilotos que estavam na rampa e observaram tudo, até então não havia qualquer emergência. Porém, ao se aproximar do solo, a vítima teve de fazer uma manobra evasiva para desviar de uma rede de energia que havia no local e que ele não conhecia.

A manobra não foi suficiente para evitar a colisão, sendo que a sua vela passou por cima da rede e ele passou por baixo da rede. Isso fez com que todo o cordame entrasse em contato com a rede e, devido à velocidade com que vinha, se cortaram, fazendo com que a vítima se chocasse com o solo duas vezes, segundo relatos das testemunhas.

A vítima queixava-se de fortes dores na coluna vertebral e apresentava sintomas de parestesia nos membros superiores, além de outros ferimentos superficiais. A equipe do Arcanjo 03 conduziu a vítima para Varginha onde, rapidamente, foi realizada uma tomografia computadorizada.

Em contato com outros pilotos do grande leque de praticantes do esporte na região, a reportagem do Popular.net foi informada que o piloto vítima do acidente, identificado apenas por “Paulinho” passou por uma bateria de exames devido as fortes dores causadas pela queda. Felizmente tudo não passou de um susto e o Piloto já se encontra em casa.

Fonte e foto: O Popular Net