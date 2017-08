Passos: Sinais de rádio e internet voltam a funcionar após incêndio

Os moradores de Passos (MG) voltaram a receber nesta terça-feira (22) os sinais de internet e rádio após o incêndio que destruiu cerca de 450 hectares de vegetação nativa. As chamas começaram no último domingo (20) e atingiram as torres de transmissão na Serra da Soledade, deixando a cidade sem sinal de internet e rádio.