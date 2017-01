Passos é a cidade do Sul de Minas com maior número de furtos de carros

O aumento no número de ocorrências de roubos e furtos de veículos tem preocupado moradores do Sul de Minas. Entre as quatro maiores cidades da região, Passos (MG) é a que apresenta o maior número de casos, em média, de acordo com dados divulgados pela Polícia Civil, de janeiro a novembro do ano passado foram 752 ocorrências, contra 404 casos no mesmo período de 2015.

Já em Poços de Caldas (MG), de janeiro a novembro de 2015 foram registrados 256 casos. Enquanto em 2016, o levantamento apontou 367 ocorrências. Em Pouso Alegre (MG), foram 214 em 2015, contra 301 em 2016. Já em Varginha (MG), os policiais registraram 115 furtos e roubos de carros em 2015, e em 2016, este número subiu para 150.

De acordo com o delegado de Trânsito de Passos, Danilo Tobias, são registrados quase dois casos de furtos de veículos por dia na cidade. Segundo ele, a maioria dos casos acontece por descuido dos motoristas.

“O autor do furto, na verdade, ele não visa aquele veículo especificamente. Na verdade, ele procura aquele que esteja, vamos dizer assim, mais fácil de subtrair. Então ele é ‘chamado’ pela oportunidade. [É importante] manter sempre trancados, na medida do possível, guardados na garagem para evitar esse tipo de ocorrência”, disse o delegado.

A Polícia Civil em Passos não acredita que exista uma quadrilha agindo na cidade, segundo os policiais, a maior parte dos roubos é cometida por adolescentes, o que dificulta ainda mais o combate ao crime.

“Segundo a gente tem apurado, a maioria desses furtos, são praticados por adolescentes. Na grande maioria das vezes, eles pegam esses veículos, ‘rodam’ com esses veículos e, normalmente, abandonam, na maioria dos casos, [abandonam] no mesmo estado em que subtraíram. Em alguns casos, tem haver com subtração de peças. Peças não identificadas, como rodas e aparelhos de som”, disse o delegado.

