Parquinhos em Poços de Caldas recebem manutenção preventiva antes das férias escolares

A Prefeitura está promovendo a manutenção preventiva dos parquinhos infantis, em todas as regiões da cidade. O objetivo da ação é limpar as áreas de lazer e adequar os brinquedos para deixar tudo em condições de uso já no início das férias escolares de meio de ano, que começam na próxima segunda-feira (1º) de julho.

Os trabalhos de manutenção são contínuos e acontecem durante todo o ano, porém, nesta época a Divisão de Parques e Jardins (DPJ), da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, intensifica as atividades para fazer os reparos necessários nos equipamentos. Alguns brinquedos, sem condição de utilização, estão sendo removidos e substituídos por outros mais apropriados para o uso.

Fonte e foto: Prefeitura de Poços de Caldas