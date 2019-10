Papa Francisco manifesta pesar e lembra trajetória de Dom Serafim

Pin Compartilhar 0 Compart.

Por meio de um telegrama enviado na tarde desta quarta-feira (9), o Papa Francisco recordou a “paixão missionária” do cardeal Serafim Fernandes de Araújo, falecido aos 95 anos na manhã desta terça-feira (7). O telegrama foi enviado a Dom Walmor de Oliveira Azevedo, arcebispo de Belo Horizonte.

Leia a mensagem:

“Recebi com pesar a notícia do falecimento do cardeal Dom Serafim Fernandes de Araújo e desejo manifestar a minha comunhão de orações com os seus familiares e com todos os fiéis dessa Arquidiocese neste momento de luto. Confio à misericórdia de Deus o amado cardeal, que com tanto zelo serviu a Igreja, tendo sido Padre Conciliar durante o Concílio Vaticano II e, de modo particular, por mais de cinquenta anos se dedicou à Arquidiocese de Belo Horizonte, onde sua paixão missionária fez crescer no coração dos fiéis o amor a Jesus Cristo e à sua Igreja. Ao elevar fervorosas preces, sob a intercessão de Nossa Senhora da Boa Viagem, para que Deus acolha na sua felicidade eterna este seu servo bom e fiel, envio a essa comunidade arquidiocesana que chora a perda de seu amado pastor, à Igreja do Brasil e a quantos partilham esta hora de tristeza que anuncia a ressurreição, a Bênção Apostólica. Franciscus P.P.”.

O corpo do cardeal Serafim Fernandes de Araújo está sendo velado no Santuário Arquidiocesano da Adoração Perpétua, na Igreja Nossa Senhora da Boa Viagem. As homenagens prosseguem até esta quinta-feira, 17h, quando o arcebispo metropolitano de Belo Horizonte, dom Walmor Oliveira de Azevedo, preside a última Missa antes do sepultamento.

Fonte: O Tempo / Foto: AP Photo