Padre de Itajubá viraliza, após filtros do Instagram ativarem durante prece

Devido ao surto do coronavírus fiéis não podem frequentar cultos religiosos, com isso as congregações estão transmitindo seus cultos online.

Em Itajubá, o padre Luiz Cesar Morais fez uma transmissão online de uma bênção em sua página no Facebook neste domingo (29). No entanto, o padre se esqueceu de um pequeno detalhe, e acabou viralizando nas redes sociais: os filtros da câmera estavam ligados.

Ao longo do início da gravação da prece, os filtros engraçados apareciam alternadamente na tela, divertindo a todos que assistiam. Mesmo assim, ele publicou o vídeo no Facebook, pedindo desculpas pelos efeitos e dizendo que “Deus quer também um pouco de alegria”.

O padre também se divertiu com a situação. “Desculpe os efeitos, acionei sem ver para iniciar a gravação da bênção. Deus quer também um pouco de alegria. A intenção foi mesma de oração. Os efeitos foram sem intenção kkkkk”, explicou Luiz Cesar, com bom humor.

Confira o vídeo abaixo:

*Com informações Olhar Digital Foto: Reprodução