Pacientes encontram dificuldades para fornecimento de insulina pelo SUS

Moradores que precisam de insulina enfrentam dificuldades na região. A Secretaria Estadual de Saúde informou que não tem nenhuma dose do medicamento tipo glargina, e com isso, o estoque nos postos de saúde do Sul de Minas já estão se esgotando. Somente em Pouso Alegre, 250 pessoas estão sem insulina.

Aos 32 anos, o Édson Luciano Resende tem pressão alta, depressão e problema renal. O tratamento é feito com sessões de hemodiálise e ele já está na fila do transplante. Todo mês, a mãe dele deixa a zona rural de Pouso Alegre e vai até a Secretaria de Saúde pegar mais remédio para o filho.

A última dose vai acabar nos próximos dias, e com o estoque vazio, Maria Verina Faria de Resende não conseguiu mais medicamento. “Eles falaram que não tinha e não tinha previsão de quando ia chegar na farmácia. Que era pra mim entrar em contato com as outras que tomasse [o remédio], pra gente fazer um movimento pra ver como que ia ficar.”

Pra piorar a situação, ela diz que não pode comprar a insulina, ficou viúva e depende da pensão. Se não conseguir de graça, o filho pode ficar sem. “Eu não tenho condições porque eu não posso trabalhar, não consegui aposentadoria ainda, estou só com a pensão do meu marido. E a gente tem as nossas despesas, que nem alimentação, luz, remédio que às vezes não acha pelo SUS, tem que comprar.”

Édson é uma das 250 pessoas que recebem o medicamento pelo Sistema Único de Saúde (SUS) em Pouso Alegre, segundo a Secretaria Municipal de Saúde. Outras cidades da região enfrentam o mesmo problema. Em Varginha são 40 pacientes, e em Três Corações, 30 pacientes.

Maria Nazaré de Andrade, que mora na cidade, está sem a medicação há uma semana. A falta da insulina já causou o descolamento da retina, perda de peso e outras complicações com a saúde. Ela já tentou pegar a insulina em Varginha, mas também não conseguiu, e agora, afirma que vai entrar na Justiça para resolver o problema.

“A glicose alta afeta os vasos mais finos do organismo, então afeta os olhos, eu já perdi uma retina, fica muito alto, e no caso é só indo para o hospital mesmo.”

Mara Antônio Rodrigues Brasil tem dois filhos com diabetes e nunca conseguiu pegar a insulina pelo SUS, porque os pedidos foram indeferidos. O Matheus descobriu a doença quando tinha 13 anos e só toma a insulina porque a família compra ou ele recebe doações de amigos. O gasto com insulina pesa muito no orçamento, custando em média R$ 800 no mês.

“Tem que resolver o mais rápido possível, porque a situação está ruim pra todo mundo. E o estado tem que dar um jeito de resolver isso pra nós.”