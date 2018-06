Paciente registra BO por mal atendimento na UPA em Poços de Caldas

Revoltado com a falta de um diagnóstico correto e a demora no atendimento, o homem acionou a Polícia Militar para registrar um boletim de ocorrência. No momento em que os militares estavam lá, outros pacientes também se queixaram da demora no atendimento e de outros problemas que há na UPA.

Durante todo o tempo em que os militares estiveram na porta da unidade, vários pacientes fizeram reclamações sobre o atendimento no local. Moradores de Poços de Caldas estão revoltados com o descaso da UPA com os pacientes e com o número de erros nos diagnósticos médicos, que podem até levar a morte.