Órgão ambiental fiscaliza pontos onde ocorreu vazamento de barbotina em Poços de Caldas

A fiscalização por parte do Núcleo de Emergência Ambiental (NEA) teve início na fábrica da Lorenzetti, em Poços de Caldas (MG), na manhã desta terça-feira (5). A empresa foi responsável por vazar 25 toneladas de barbotina, um composto de argila e caulim, no Ribeirão Ponte Alta, no dia 23 de agosto.