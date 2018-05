Operação Tentáculos cumpre mandados judiciais por tráfico de drogas em Paraguaçu, Campos Gerais e Areado

Na manhã desta sexta-feira (11), a Polícia Civil, através da ‘Operação Tentáculos’, cumpriu 47 mandados de busca e apreensão nas cidades de Paraguaçu, Campos Gerais e Areado.

A operação é cumprida com apoio de 50 policiais civis e militares. Segundo a Polícia Civil, a operação é um desdobramento, há cerca de uma semana, da prisão do principal chefe do tráfico de drogas de Alfenas e outras regiões.

Ainda não foi divulgado pela polícia o que foi apreendido durante a operação.

Redação CSul – Iago Almeida