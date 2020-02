Operação ‘Primo Basílio’ termina com três presos após crimes cibernéticos em Elói Mendes

Pin Compartilhar 0 Compart.

A Polícia Civil deflagrou na última terça-feira (18), em Elói Mendes a operação ‘Primo Basílio’.

A operação tinha como objetivo, prender suspeitos de crime cibernéticos na cidade. De acordo com a PC (Polícia Civil), dois homens estariam praticado ameaças virtuais contra duas pessoas no município. O que levou uma delas a depositar R$ 1.500,00 reais em uma das contas dos criminosos.

Segundo a vítima, os homens agiam exercendo pressões psicológicas contra elas, que em pânico e com medo, depositavam o valor pedido.

No mesmo dia do crime, a polícia realizou um intenso trabalho investigativo e conseguiu chegar até um dos suspeitos. O homem confessou a participação no esquema de extorsão. Ele foi preso e encaminhado para o presídio de Elói Mendes.

Agentes da Polícia Civil, continuaram os trabalhos em busca de outros suspeitos. Com base nas informações passadas pelo autor preso, os policiais identificaram que o grupo era formado por no mínimo mais duas pessoas.

Policiais conseguiram investigar e descobriram que os outros dois suspeitos se residiam em São Carlos-SP. O Delegado de Polícia de Elói Mendes representou, então, ao juízo da Comarca, pelas prisões temporárias dos dois investigados paulistas, o que foi atendido pelo Judiciário. Com a ajuda da Delegacia Regional de Varginha, a equipe se deslocou até o município e realizou a prisão dos outros dois indivíduos: um homem e uma mulher, casados entre si, na última segunda-feira (17).

Ao fim das prisões, os policiais identificaram que os crimes eram realizados da seguinte maneira: o primo da vítimas, residente na cidade de Elói Mendes, repassava todas as informações sobre a vida pessoal delas, as quais eram utilizadas para fazê-las crerem que estavam sendo vigiadas, aumentando o terror psicológico sobre elas; enquanto isso, a mulher fazia contato direto com a vítima principal, ameaçando-a e exigindo o depósito de cinco mil reais, dinheiro que deveria ser depositado na conta bancária do seu esposo, outro investigado preso em São Carlos.

O nome da operação faz referência ao clássico da literatura portuguesa, cuja história central trata de uma extorsão envolvendo um adultério. Além disso, a operação levou esse nome após a Polícia Civil ter identificado que um dos autores da extorsão é primo da vítima.

Fonte e foto: Policia Civil

Redação CSul – Alisson Marques