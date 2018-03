Operação Lei Seca foi realizada em 18 cidades de MG

Na terça-feira, dia 27, foi realizado em todo Estado, a operação Lei Seca que flagrou 48 motoristas alcoolizados, desses, 12 foram presos por crime de trânsito, que ocorre quando o teste do bafômetro aponta 0,34 miligrama ou mais de álcool por litro de ar expelido dos pulmões.

A ação da campanha “Sou pela Vida. Dirijo sem Bebida” foi realizada em Belo Horizonte e nas cidades de Lavras, Contagem, Betim, Juiz de Fora, Uberaba, Divinópolis, Governador Valadares, Uberlândia, Patos de Minas, Montes Claros, Ipatinga, Barbacena, Curvelo, Teófilo Otoni, Unaí, Pouso Alegre e Poços de Caldas.

Beber e dirigir continua sendo infração gravíssima, com perda de sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Condutores flagrados nessa condição têm a habilitação recolhida e pagam multa de R$ 2.934,70. Os que apresentarem no teste do bafômetro índices superiores a 0,33 miligramas de álcool por litro de ar expelido dos pulmões estão sujeitos a prisão em flagrante e ainda têm que responder a processo administrativo, mas têm direito a fiança arbitrada pela autoridade policial.

Fonte: Jornal de Lavras / Foto: Arquivo Jornal de Lavras