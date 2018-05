Operação da Polícia Militar faz apreensão de drogas em Nazareno

Durante operação realizada na cidade de Nazareno/MG, inicialmente desencadeada por militares do 2º pel da 140 cia, e, posteriormente, apoiadas por militares da 189 cia PM de São João del-Rei, do 1º pelotão da 140ª Cia PM e de militares da Rocca de Barbacena, foram obtidos os seguinte resultados:

116 pedras de crack;

23 buchas de maconha;

01 tablete maior de maconha;

01 balança de precisão;

R$ 379 em espécie;

Vários saquinhos de chup chup;

01 motocicleta apreendida do autor Jow;

04 celulares;

01 canivete para picar as drogas;

Sete pessoas foram presas e um menor apreendido. Cabe salientar que foi preso o autor Djow e sua esposa grávida de 07 meses, os quais são um dos principais responsáveis pelo tráfico na atualidade em Nazareno.

A operação foi feita mediante monitoramento dos alvos e com o cumprimento de 1 MBA na residência de Jow, o qual tinha um DDU vigente, contando posteriormente com a valorosa ajuda da Rocca de Barbacena que localizou a maioria das drogas, isto já no período noturno (64 pedras de crack e 7 buchas de maconha), aumentando ainda mais a materialidade do tráfico.

Foram empenhados a seguinte quantidade de militares e viaturas na operação: 22 PM’s e 06 viaturas.

Fonte: Lavras 24 Horas / Fotos: PM