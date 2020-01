Ônibus invade casa em Santana da Vargem

Pin Compartilhar 0 Compart.

Um ônibus bateu em uma casa no Centro de Santana da Vargem, na noite do último domingo (12). A residência fica próxima a rodoviária da cidade.

De acordo com informações da Polícia Militar, o veículo estava estacionado no Terminal Rodoviário, quando voltou de ré e atingiu a casa. Muro e parte da residência foram atingidos.

A empresa responsável pelo ônibus foi até o local e fez a retirada do veículo com ajuda de um trator. De acordo com a companhia de transporte, a casa estava em estado crítico, era abandonada e não tinha moradores.

No ônibus não havia passageiros, nenhum pedestre ou carro foi atingido.

O dono do imóvel está sendo procurado e a empresa irá investigar o que ocasionou o acidente.

Redação CSul – Alisson Marques/Foto: Polícia Militar