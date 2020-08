Obras no “Trevo do Pelé” estão prontas

Pin Compartilhar 0 Compart.

Local estava interditado desde março, quando um grande buraco se abriu na pista.

Redação CSul/Foto: Reprodução Redes Sociais

Nesta terça-feira (25), foi liberado o trânsito de veículos no tradicional “Trevo do Pelé”, que liga as rodovias Fernão Dias e 491, em Três Corações. O trecho estava interditado desde março, quando um grande buraco se abriu na pista.

Os motoristas que necessitavam passar pelo local, precisavam realizar um desvio de quase três quilômetros.

Foram realizadas substituições de duas linhas de bueiro do sistema de drenagem, com cerca de 30 metros de extensão cada.

Com informações: Varginha 24hrs/Blog do Madeira