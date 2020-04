Número por Coronavírus sobe para 25 no Sul de Minas

Nesta segunda-feira (6), a secretaria do Secretaria de Estado de Saúde divulgou um novo boletim, confirmando mais sete casos do novo coronavírus no Sul de Minas. Entre os casos está a confirmação da primeira morte pela doença na região, de um paciente de Ouro Fino. O número de casos confirmados da Covid -19, sobre para 25 na região, conforme a lista do Estado.

Depois do caso com morte em Ouro Fino, foram confirmados pela SES-MG um caso em Cambuí, um em Lavras, um em Machado, mais um em Pouso Alegre, um em Senador Amaral e mais um em Varginha.

Portanto agora Pouso Alegre tem cinco casos confirmados oficialmente pela secretaria e Varginha quatro. Lavras tem três casos confirmados e Poços de Caldas dois.São outros casos já confirmados por prefeituras, incluindo uma morte em Pouse Alegre, que ainda não entraram no Balanço do Estado. Minas Gerais tem ao todo 47.715 casos suspeitos e 525 casos casos confirmados e nove mortes pelo coronavírus.

Os casos confirmados no Sul de Minas pela secretária de Saúde são 5 em Pouse Alegre, 4 em Varginha, 3 em lavras, 2 em Poços de Caldas, 1 em Alfenas, 1 em Boa Esperança, 1 em Cambuí, 1 em Campo Belo, 1 em Carmo da Cachoeira, 1 em Extrema, 1 em Ouro Fino(1 morte), 1 em Paraisopólis,1 em Senador do Amaral, 1 em Toledo.

Em casos suspeitos o levantamento da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) aponta que o Sul de Minas tem 4.139 casos suspeitos de coronavírus em 146 cidades. Os números foram atualizados na tarde deste domingo (5).

Com a cidade com mais caos em investigação Varginha está em primeiro lugar. Em seguida vem Passos com 297, em diante Pouso Alegre 262 e Poços de Caldas com 262. Entre as cidades com mais casos, Itajubá ultrapassou São Lourenço e agora tem 224 casos suspeitos da doença. São Lourenço tem 169.

Redação Csul-Karen Emanuelle