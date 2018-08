Novo sistema de transporte público promete Internet e ar concionado em Lavras

Aconteceu na noite da última terça-feira (31), a audiência pública para discutir o Novo Plano do Sistema de Transporte Coletivo Urbano de Lavras. O encontro reuniu o prefeito José Cherem, autoridades civis, militares e representantes da comunidade no auditório da Escola Municipal Dra. Damina.

O evento serviu para apresentação do resultado de um estudo realizado pela empresa PLANUM, na qual foram levantados dados sobre todo o aspecto operacional do serviço de transporte coletivo oferecido hoje no município. O levantamento levou quatro meses para ser concluído.

O estudo possibilitou uma análise de todas as linhas de ônibus nos bairros e usuários foram ouvidos a cerca da qualidade e deficiências do serviço. Todo o levantamento foi entregue ao Executivo. Com base no resultado final da audiência, será montado um edital de licitação do para implantação do novo serviço de transporte coletivo da cidade.

O prefeito José Cherem afirmou que o edital deverá exigir a implantação de bilhetagem e aplicativos de celular para os usuários acompanharem os ônibus em tempo real, Wi-Fi de Internet nos principais pontos da cidade, uso ou não de cobradores nos coletivos e ar condicionado nos ônibus. Ele informou que o edital licitatório deverá ser publicado ainda este ano.

Fonte: Lavras 24 Horas / Foto: Reprodução