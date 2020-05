Novo balanço divulgado pela SES-MG mostra Sul de Minas com 861 casos positivos e 31 mortes por Covid-19

Pin Compartilhar 0 Compart.

Redação CSul – Alisson Marques

A Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), divulgou nesta quarta-feira (27), um novo boletim de registros do novo coronavírus no Estado. Segundo o novo balanço, a região soma 861 registros positivos e 31 óbitos por Covid-19.

No boletim dessa quarta-feira, foram registrados novos casos em:

Poços de Caldas (7), Guaxupé (6), Ouro Fino (5), Monte Sião (4), Munhoz (4), Caldas (3), Itamonte (3), Pouso Alegre (3), Boa Esperança (2), Cambuí (2), Delfim Moreira (2), Varginha (2), Botelhos (1), Camanducaia (1), Caxambu (1), Heliodora (1), Paraisópolis (1), Passos (1) e São Lourenço (1).

Foram confirmados também cinco novos registros em Ingaí.

Com as novas confirmações, Pouso Alegre segue liderando a lista de casos na região. Ao todo são 102 registros, sendo três óbitos. Extrema vem logo em seguida com 74 casos e três mortes. Varginha aparece com 59 casos e dois óbitos (três novos registros que foram confirmados pela prefeitura, sendo uma morte ainda não entraram no boletim da secretaria).

Minas Gerais soma até o momento dessa publicação 8.011 casos confirmados de coronavírus, com 240 mortes. Outras 3.865 pessoas já estão recuperadas da doença.