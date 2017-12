Novembro foi positivo para Lavras na geração de empregos, diz Caged

Das cinco maiores cidades do Sul de Minas – Poços de Caldas, Pouso Alegre, Varginha, Passos e Lavra – segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho e Emprego (MTb), Poços de Caldas, Pouso Alegre e Lavras foram as que mais geraram empregos em novembro.

Poços de Caldas abriu 1.709 vagas de empregos em novembro e fechou 1.485, ficando com um saldo positivo de 224 empregos com carteiras assinadas.

Pouso Alegre vem em seguida com 1.505 vagas abertas e em contrapartida foram fechadas 1.274, aquela cidade fechou o mês de novembro com um saldo positivo de 231 empregos.

Varginha, a terceira maior cidade do Sul de Minas, abriu em novembro, 1.361 vagas de empregos e fechou 1.278. Varginha contabilizou um saldo positivo de 83 empregos com carteiras assinadas.

Passos, a quarta maior cidade do Sul de Minas, foi a única que teve um saldo negativo. Aquela cidade abriu em novembro, 695 vagas de empregos e fechou 791, ficando com um saldo negativo de -96 empregos.

Lavras teve um bom desempenho em novembro, foram criadas 830 vagas de empregos e foram fechadas 608, com isso, Lavras fecha novembro com um saldo positivo de 222 empregos com arteiras assinadas.

Fonte: Jornal de Lavras / Foto: Adriano Alves