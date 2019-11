Nove estudantes ficam feridos após micro-ônibus cair em barranco na BR-354

Pelo menos nove estudantes de Perdões acabaram feridos nesta quarta-feira (6), durante um acidente na BR-354, por volta das 18h30. Um micro-ônibus que transportava os estudantes caiu em um barranco e deixou seis em estado grave.

De acordo com informações da Polícia Militar Rodoviária, o veículo pertence a Prefeitura de Perdões e transportava 12 pessoas até a cidade de Campo Belo. No momento do acidente, chovia muito na estrada e o motorista teria perdido o controle do micro-ônibus.

As seis vítimas em estrado grave foram socorridas por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e ambulância local. Elas foram encaminhadas para unidades de atendimento em Campo Belo e Santo Antônio do Amparo com cortes e fraturas.

Outras três pessoas tiveram ferimentos leves e também receberam atendimento. O Corpo de Bombeiros e a perícia da Polícia Civil também estiveram no local.