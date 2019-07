Nova sede do Tiro de Guerra é inaugurada em Alfenas

A nova sede do Tiro de Guerra (TG) foi inaugurada oficialmente no último sábado (29). A nova unidade do Exército passa a funcionar ao lado da Avenida Lincoln Westin da Silveira com a rua São João da Boa Vista, no bairro Residencial Cidade Jardim. A unidade foi construída pela Prefeitura de Alfenas em um investimento de R$ 780 mil e repassada ao Exército.

A expectativa do governo é que a medida ajude na valorização e segurança de uma das regiões da cidade com a ocupação da área por órgãos públicos.

Ao instalar o Tiro de Guerra em novas dependências, a Prefeitura de Alfenas devolveu o antigo prédio ao Poder Judiciário, anexando-o a estrutura do Fórum. Nesse caso, o governo aposta em uma melhora no trânsito na área central, com o aumento de vagas de estacionamento na região próxima ao Mercado Municipal, uma vez que os servidores do Fórum passam a contar com um estacionamento.

Fonte: Alfenas Hoje