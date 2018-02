Nova Ponte na LMG 862, entre Três Corações e São Bento Abade, será inaugurada neste sábado

No próximo sábado, dia 24 de fevereiro, o governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, acompanhado do secretário de Estado de Governo, Odair Cunha e dos Deputados Estaduais, Ulysses Gomes e Duarte Bechir, estará em nossa cidade, por volta das 10H30, inaugurando a nova Ponte sobre o Rio do Peixe, localizada na rodovia LMG 862, km 12,8, que liga os municípios de Três Corações, São Bento Abade e São Thomé das Letras.

O evento marca a concretização de um sonho de mais de 30 anos, uma antiga luta do vice-prefeito Luiz Vilela e viabilizada pela parceria firmada entre o prefeito Cláudio Pereira e o Governo do Estado, que investiu R$ 5,2 milhões para a construção da ponte, através da Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas (SETOP) e do Departamento de Edificações, Estradas de Rodagem (DEER/MG).

A expectativa é de que o empreendimento, além de proporcionar maior segurança, incremente o turismo e contribua para a economia na região, melhorando o escoamento da produção local e do transporte de pedras ornamentais.

Fonte: Prefeitura de Três Corações / Fotos: Alexandre de Almeida