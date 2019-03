No dia Internacional da Mulher, 3 Corações lança campanha para convidar os consumidores a participarem de projeto social que valoriza mulheres cafeicultoras

Fruto do Projeto Florada, a campanha “Junte-se a elas” disponibiliza cafés microlotes premiados na 1ª edição do Concurso Florada Premiada e 100% do lucro será revertido para cafeicultoras



O Projeto Florada foi lançado no ano passado e engajou toda a cadeia produtiva do café em prol da valorização do trabalho de mulheres cafeicultoras de todo o Brasil. Além de promover o programa de capacitação gratuito chamado Florada Educa, que oferece acesso às melhores práticas na produção de cafés especiais, o projeto também criou, em parceria com a BSCA (Associação Brasileira de Cafés Especiais), um concurso de café inédito que reuniu mais de 650 inscrições na sua 1ª edição e premiou mais de 100 diferentes Microlotes cultivados por diversas cafeicultoras, realizando compra expressiva de cafés raros que passarão a fazer parte da linha Rituais Cafés Especiais, da 3 Corações.

A partir de 8 de março de 2019, simbolicamente no Dia Internacional da Mulher, a 3 Corações completa o ciclo sustentável do Projeto Florada e passa a oferecer ao consumidor por meio da Loja Online Florada (loja.projetoflorada.com.br) a oportunidade de ter uma experiência diferenciada com cafés de altíssima qualidade por um preço acessível, além de conhecer histórias reais de mulheres especiais. E para fomentar a conquista delas no campo, 100% do lucro destes Microlotes será revertido para cafeicultoras proporcionando ao consumidor a oportunidade de Juntar-se a Elas.

Em um ciclo sustentável, o lucro retornará igualmente para as 50 produtoras mais bem colocadas na 2ª edição do Concurso Florada Premiada. Vale ressaltar que esta divisão de lucros é além das premiações que constam no regulamento da 2ª edição do Concurso, que será publicado ainda no mês de março no site do Projeto Florada (www.projetoflorada.com.br).

“Ao longo do seu primeiro ano de vida, o Projeto Florada foi tomando forma e passou a ser muito mais que um café. Hoje ele representa a transformação. O papel da marca 3 Corações é conectar quem produz com quem consome, desenvolvendo toda a cadeia e gerando valor para o consumo de cafés especiais no Brasil. A campanha Junte-se a Elas nada mais é do que um convite para todos os amantes de café plugarem nesta iniciativa”, conta Patrícia Carvalho, líder do Projeto Florada na 3 Corações.

Microlotes disponíveis na loja on-line

As informações completas de cada produto e das cafeicultoras estão disponíveis no mesmo site.Por meio do site http://loja.projetoflorada.com.br/, é possível adquirir nove microlotes nas versões Torrado & Moído e quatro em cápsulas TRES, cultivados nas regiões de Gália (SP), Piatã (BA), Duas Barras (RJ), Patos de Minas (MG), Pardinho (SP), Ribeirão Corrente (SP), Santo Antônio do Amparo (MG), Planalto de Vitória da Conquista (BA), Pedralva (MG) e Cristalina (GO).

Sobre o Grupo 3corações

O Grupo 3corações é líder nacional no segmento de café torrado e moído, pioneiro e líder de mercado com o Cappuccino 3 Corações, e líder nas Regiões Norte e Nordeste com o Café Santa Clara. Fundada em 1959, no interior do Rio Grande do Norte, a companhia industrializa e comercializa as marcas de café 3 Corações, Santa Clara, Pimpinela, Kimimo, Letícia, Fino Grão, Itamaraty, Iguaçu, Amigo, Cruzeiro, entre outras, e o cappuccino #Pronto. Também produz filtro, porta-filtro, café solúvel, refresco em pó Frisco e Tornado, achocolatado, derivados de milho Claramil e temperos Dona Clara. Em 2013, o grupo lançou a TRES, solução de café expresso e multibebidas com mais de 20 sabores de bebidas quentes. Com 25 Centros de Distribuição (CDs), seis Plantas Fabris (nove Uni dades Industriais), duas Unidades de Compra e Beneficiamento de Café Verde (Armazéns), uma Unidade Corporativa – Integradora (CE, SP e MG) – e a Escola de Serviços e Sabores, a empresa está presente em mais de 300 mil pontos de venda no País, com estrutura logística e comercial próprias. A empresa também exporta café de algumas de suas marcas para os principais mercados da América Latina e Estados Unidos.

Fonte: Assessoria de Comunicação