Nesta sexta (7) começa Julhofest com show de Zizi Possi

A cantora Zizi Possi abre oficialmente nesta sexta-feira (7) o Julhofest, festival de inverno de Poços de Caldas. A apresentação está marcada para as 20h30, na praça Pedro Sanches. Esta é 23ª edição do evento, que terá mais de 150 atrações ao longo do mês.

Com quase 40 anos de carreira, Zizi Possi deve interpretar sucessos oitentistas como “Perigo”, “Asa Morena” e “A Paz”, e canções recentes, entre elas, “Per Amore” e “Haja O Que Houver”. Para o show, Zizi vai contar com o quarteto de instrumentistas Jether Garotti Jr. (piano e clarineta), Webster Santos (guitarra e cordas), Guello (percussão e bateria) e Keco (teclados).

Aguardado por turistas e poços-caldenses, o Julhofest é um dos principais eventos do calendário da cidade. “A programação é muito rica e abrange todas as linguagens das artes como música, cinema, fotografia, teatro, dança e circo”, destaca o secretário de Cultura, Hudson Vilas Boas.

Ainda nesta sexta, o Julhofest traz também o festival de bandas independentes Radar Musical, na praça Dom Pedro 2º, a partir das 19h. O evento acontece também no domingo, no mesmo horário. Também na sexta começa a Feira Mineira de Artesanato Rural, às 10h, na Urca, com peças de todo o estado.

Fonte: Poços Net