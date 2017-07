Na BR-369, entre Alfenas e Campos Gerais, batida entre caminhões deixa dois feridos

Segundo a Polícia Militar, a batida aconteceu entre um caminhão de lixo e outro caminhão que transportava café. Com o impacto, os dois saíram da pista e capotaram. O acidente teria acontecido durante uma tentativa de ultrapassagem.

O motorista do caminhão do lixo foi levado para o hospital de Campos Gerais (MG). Já o outro motorista foi socorrido pelo Samu. Por conta do acidente, a pista ficou interditada para a remoção dos veículos.

Fonte: G1 Sul de Minas