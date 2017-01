Museu recebe exposição com fotos premiadas sobre Poços de Caldas

As 15 imagens vencedoras do concurso fotográfico ‘Poços: como eu te vejo!’ estão em cartaz no Museu Histórico e Geográfico, em Poços de Caldas. A mostra tem como objetivo reconhecer o trabalho de fotógrafos amadores e profissionais, além de democratizar o acesso da população à arte visual e artística. A exposição pode ser visitada gratuitamente até o fim deste mês.

Nesta edição 5ª edição, o projeto recebeu 767 fotografias para as cinco categorias (Instagram, Natureza, Lugares, Cultura e Imagens Aéreas/Drone). O título de melhor foto ficou com “Congada na Retirada dos Caiapós”, da categoria Cultura, feita por Flávio Danza.

Impressas em tamanho A3, as fotografias retratam Poços de Caldas a partir dos olhos de cada participante do concurso realizado em 2016. Cada imagem retrata diferentes locais de Poços de Caldas, como as Thermas Antônio Carlos, o Espaço Cultural da Urca, o Parque da Serra de São Domingos e até as ruínas da 1ª Usina Hidrelétrica do município. Além de edifícios históricos, as fotos também eternizam manifestações culturais, como a “Retirada dos Caiapós”, encenação folclórica centenária que acontece anualmente na Fonte dos Amores. Outras imagens não selecionadas como vencedoras também compõem a mostra e são exibidas em uma televisão situada no museu.

