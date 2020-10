Mulheres morrem após acidente envolvendo carro e caminhão na BR-354, entre Cana Verde e Campo Belo

Vítimas de 43 e 63 anos, eram mãe e filha.

Duas mulheres morreram após um acidente envolvendo um carro e um caminhão na BR-354, entre Cana Verde e Campo Belo, neste sábado (24). As vítimas eram mãe e filha, e tinham 43 e 63 anos. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, o condutor do caminhão alegou que seguia sentido Perdões, no momento que a motorista do carro perdeu o controle e bateu de frente com seu veículo.

O Corpo de Bombeiros foi ao local, no entanto, as vítimas – que ficam presa às ferragens – já estavam sem vida. As mulheres eram naturais de Campo Belo.

Ainda conforme a PRE, chovia no momento do acidente. O motorista do caminhão, um homem de 50 anos, permaneceu no local e realizou teste do bafômetro, no qual negativou o resultado para álcool.

