Mulher tenta esconder 410 pedras de crack nas roupas de bebê e acaba presa em Itajubá

Uma mulher foi presa na última sexta-feira (18), em Itajubá, depois de ter tentado esconder 410 pedras de crack em meio às roupas do filho de sete meses. De acordo com a Polícia Militar, dois homens e outra mulher também foram detidos na casa dela por suspeita de tráfico de drogas.

A detenção ocorreu no bairro Avenida, na casa onde a mulher morava com o filho. A droga foi apreendida depois de a bolsa do bebê, onde estavam as roupas, ter sido revistada pela PM. Além das pedras de crack, a Polícia Militar apreendeu quatro celulares, R$ 668,25 em dinheiro, um pé e uma bucha de maconha.

O Conselho Tutelar foi acionado para averiguar a situação na casa e determinar quem ficaria responsável pela criança.

Foto: Polícia Militar