Mulher morre e homem fica gravemente ferido após acidente envolvendo caminhão e carro em Santa Rita de Caldas

Veículos se chocaram de forma frontal na BR-459.

Redação CSul/Foto: Corpo de Bombeiros

Um grave acidente envolvendo um carro e um caminhão na noite desta quinta-feira (25), deixou uma pessoa morta e duas feridas na BR-459, em Santa Rita de Caldas. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, os dois veículos se chocaram de forma frontal.

No carro de passeio estavam duas pessoas, a passageira de 45 anos, que ficou presa às ferragens e morreu no local, além do motorista de 46, que foi encaminhado em estado grave à Santa Casa de Poços de Caldas. O corpo da passageira, que não teve sua identidade revelada, foi levado à funerária.

Já o condutor do caminhão, um homem de 51 anos, também foi levado à Santa Casa com dores na coluna. O veículo estava carregado de pisos cerâmicos.

O Corpo de Bombeiros foi ao local do acidente e espalhou serragem na pista devido à quantidade óleo derramado. A perícia investiga as causas do acidente.

*Com informações: G1 Sul de Minas