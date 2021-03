Mulher é presa suspeita de participar de homicídio em Passos

A suspeita, de 28 anos, é acusada de participar do homicídio de um homem, de 29 anos, que ocorreu no último dia 14, na zona rural do município.

Redação CSul/Foto: Polícia Civil

Uma mulher foi presa nesta terça-feira (30), em Passos. A suspeita, de 28 anos, é acusada de participar do homicídio de um homem, de 29 anos, que ocorreu no último dia 14, na zona rural do município. Durante a ação, que contou com policiais civis e militares, foram cumpridos, além do mandado de prisão, dois de busca e apreensão.

Durante a ação, foram apreendidos um veículo e celulares, todos encaminhados para análise pericial. Uma das ordens judiciais foi cumprida na zona rural de Passos.

De acordo com o delegado, Marcos Pimenta, as investigações apontam que a suspeita teve participação direta no homicídio e, inclusive, ela confessou o crime durante declarações prestadas à polícia.

Participaram da operação oito policiais civis e quatro militares.