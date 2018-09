Mulher é presa por venda de munições em Lavras

Na noite desta terça-feira (25), os militares receberam informações de que uma mulher, que se encontrava em prisão domiciliar, iria comercializar munições para um jovem da cidade de Ijaci, o qual já havia sido preso por envolvimento com o tráfico de drogas.

Assim, os militares estiveram na rua João de Abreu, no bairro Vale do Sol onde visualizara o momento em que a mulher entregou um pacote para os ocupantes de um veículo Gol de cor Bege, que seguiu até o bairro Vila Rica, onde foram abordados.

No trajeto, outra equipe policial que monitorava o veículo observou que um dos ocupantes dispensou um pacote na Rua Nana de Pádua, ao perceberem a ação policial. No pacote haviam 50 munições. Os três ocupantes do veículo: de 19, 21 e 40 anos, foram presos e tiveram o veículo removido até o pátio de guincho credenciado.

A equipe retornou então onde a transação foi flagrada e deram voz de prisão para a mulher de 26 anos. Em sua casa os militares encontraram diversas anotações aparentando serem relativas à contabilidade de vendas de munições.

Quando questionado, o infrator, de 19 anos, confessou que possuía uma espingarda de ar comprimido modificada para receber munições reais, pelo que os militares estiveram em sua casa na cidade de Ijaci, onde encontraram a arma escondida no telhado da casa vizinha.

O rapaz contou aos militares que já havia realizado uma tentativa de homicídio com a espingarda. No dia 19 de setembro os militares de Ijaci já haviam apreendido uma chapa com diversas perfurações causadas por disparos de armas de fogo e estavam rastreando os autores naquela cidade. Todos os envolvidos foram presos e seguiram conduzidos até Delegacia juntamente com as munições e a arma apreendida.

Fonte: Lavras 24 Horas / Foto: PM