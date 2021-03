Em Lavras: mulher é presa após assassinar homem que segundo ela, tentaria estupra-la

Homem foi localizado pela PM já sem vida após ser enforcado com uma corda; jovem alega legítima defesa.

Redação CSul/Foto: Polícia Militar

Uma jovem de 18 anos foi presa nesta quarta-feira (17), após assassinar um homem de 33 anos. O crime aconteceu no bairro Vista Alegre, em Lavras. Segundo a vítima, ela tentou se defender após ser levada para dentro de uma residência onde seria estuprada.

De acordo com a Polícia Militar, o homem foi localizado caído no chão já sem vida. Questionada, a mulher disse que empurrou a vítima no chão e a enforcou com uma corda até perceber que ele já não dava mais sinais vitais.

A jovem foi presa e levada à delegacia. O homem não teve a identidade revelada.

*Com informações: G1 Sul de Minas